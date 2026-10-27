Hà Nội đề xuất chi hơn 22.200 tỷ đồng tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo tờ trình, khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 66,82ha, thuộc địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Dự án nhằm hình thành không gian quảng trường quy mô lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, dự án sẽ mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của khu vực.

Theo nội dung tờ trình, dự án dự kiến có 3 dự án thành phần, tổng vốn hơn 22.200 tỷ đồng

Hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, có quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha, không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 thực hiện theo dự án riêng.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm là chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2: Xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm (lô B2.5) và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², với sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, trong đó khoảng 3.518 tỷ đồng dành cho xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội; 268 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố và 3.908 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 2 và 3 được đề xuất do nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, Hà Nội dự kiến sử dụng 6 quỹ đất “vàng” rộng khoảng 7,31 ha với giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến đối ứng nằm tại phố Tràng Tiền, hai bên Bưu điện, Tăng Bạt Hổ, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng và khu vực Đông Anh. Toàn bộ các hạng mục của dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.