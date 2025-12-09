Công trình xây dựng gây bụi mù mịt 'đầu độc' không khí Hà Nội

Công trình xây dựng không che chắn gây bụi mịt mù khắp Hà Nội. (Video: Minh Đức)
Hà Nội liên tục xuất hiện trong top các thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến người dân cảm nhận rõ sự ngột ngạt mỗi khi ra đường, nhiều người phải mang thêm khẩu trang dự phòng vì chỉ đi một đoạn là lớp khẩu trang đầu tiên đã bám bụi. Theo các chuyên gia, bụi mịn từ hoạt động giao thông và xây dựng là những nguyên nhân trực tiếp khiến tình hình ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.
Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục xuống thấp trong nhiều ngày qua, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường biện pháp ứng phó mạnh nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe người dân. Trong đó, thành phố yêu cầu các công trường xây dựng tăng cường kiểm soát bụi bằng che chắn, phun sương và giám sát bằng camera cảm biến trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về việc siết chặt quản lý trong bối cảnh ô nhiễm leo thang, trên nhiều tuyến phố ở nội thành Hà Nội, hàng loạt công trình vẫn thi công hở, thiếu che chắn, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe đi qua.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đường Trần Phú (phường Hà Đông) và đường Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa), không ít dự án đào đường, cải tạo vỉa hè chỉ quây tạm bằng vài tấm tôn, phần còn lại để lộ đất đá, vật liệu nằm tràn ra sát khu dân cư.
Công trình xây dựng trên phố Yên Hoà (phường Cầu Giấy) chất đống vật liệu ngay dưới mặt đường, không hề có biện pháp giảm bụi, rào chắn hay lưới che đúng quy định.
Tại công trình trên đường Nguyễn Đình Hoàn, lớp che chắn chỉ là những tấm bạt cũ kỹ, chắp vá.
Dù được yêu cầu phải che chắn khi thi công, song nhiều công trình vẫn làm qua loa, để bụi và vật liệu phát tán ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.
“Bụi phả thẳng vào người, có hôm về tới nhà tóc tôi phủ nguyên một lớp mịn. Đi làm mà lúc nào cũng như vừa đi xuyên sa mạc”, chị Nguyễn Khánh Linh chia sẻ.
Anh Trần Quốc An (tài xế xe công nghệ) cho biết, anh thường xuyên phải đổi lộ trình để tránh lớp bụi mịt mù từ các dự án xây dựng. “Dù đeo khẩu trang dày nhưng qua đoạn thi công vẫn phải đưa tay che mặt. Chỉ cần phóng nhanh một chút là bụi bay mù, không nhìn thấy đường”, anh An nói.
Hoạt động cải tạo hạ tầng như cắt xén dải phân cách, đào xới vỉa hè lại tập trung dày đặc vào dịp cuối năm khiến tình trạng ô nhiễm không khí thêm trầm trọng. (Hình ảnh ghi nhận tại đường Đội Cấn chiều 8/12)
Vỉa hè và lòng đường ở nhiều nơi biến thành công trường ngổn ngang.
Mặc dù quy định pháp luật về che chắn, phun nước giảm bụi và vệ sinh công trường đã đầy đủ, song việc thực hiện tại nhiều dự án vẫn mang tính đối phó. Chỉ khi có đoàn kiểm tra xuất hiện, các đơn vị thi công mới tạm thời bổ sung lưới bao che hoặc phun nước cho “đúng quy trình”. Còn bình thường, bụi vẫn mặc sức tung hoành, len lỏi trong từng luồng gió, khiến người dân phải chịu đựng từng ngày.
Bên cạnh việc nhiều công trình thi công hở gây phát tán bụi, tình trạng người dân tự ý đốt rác ven đường, trong ngõ nhỏ cũng khiến khói, bụi và mùi khét lan rộng, góp phần làm chất lượng không khí càng xấu đi.
Trong bối cảnh chất lượng không khí Hà Nội liên tục ở ngưỡng xấu do bụi mịn và khí thải từ hoạt động xây dựng gia tăng, nếu không siết chặt trách nhiệm từ chủ đầu tư, nhà thầu đến người dân, bầu trời Thủ đô sẽ còn bị “đầu độc” bởi chính những công trình đang mọc lên giữa lòng thành phố.
