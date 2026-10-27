Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm ở Huế

(VTC News) -

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) vừa phối hợp với các lực lượng liên quan tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc An (TP Huế).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, công tác tìm kiếm được triển khai sau khi Đội 192 tiếp nhận thông tin từ ông Phạm Ngọc Minh (SN 1958, nhân viên bảo vệ rừng của một công ty lâm nghiệp, trú tại xã Lộc An).

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực rừng tràm ở xã Lộc An. (Ảnh: Lê Sáu)

Tiếp nhận thông tin, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) tổ chức lực lượng tìm kiếm, phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tấm tăng bộ đội. Qua kiểm tra ban đầu, hài cốt còn 25 chiếc răng, trong đó hàm răng trên còn nguyên vẹn, nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương cẳng tay dài từ 11-27cm cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn.

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ, gồm một thắt lưng, một đôi dép cao su, một đôi tất, một bàn chải đánh răng màu đỏ, một chiếc lược, 25 cúc áo, quần và một tấm tăng.

Hiện danh tính liệt sĩ chưa được xác định. Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ thuộc khu vực Tằm Búng Binh, nằm trong rừng tràm của một hộ dân tại thôn An Hoà, xã Lộc An, TP Huế.

Trong chiến tranh, nơi đây từng là khu vực chôn cất tập trung các liệt sĩ thuộc những đơn vị chiến đấu tại Núi Bông, Núi Nghệ và điểm cao 303 (huyện Phú Lộc cũ).

Sau ngày giải phóng, địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.