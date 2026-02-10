Phoenix Reborn Golf Tournament 2026: Giải golf lớn trong năm chính thức lộ diện

(VTC News) -

Ngày 9/2, CV Resort tổ chức lễ công bố giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra từ ngày 27/02/2026 đến 01/03/2026 tại Phoenix CV Golf & Resort (Làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ), hứa hẹn là một trong những giải đấu golf danh giá với quy mô lớn tại Việt Nam năm 2026.

Giải đấu được tổ chức bởi CV Resort cùng sự đồng hành của nhiều đối tác lớn như Range Rover, Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng BIDV, Công ty LG Electronics Việt Nam, Công ty Cổ phần Everpia, Công ty TNHH Phân phối Golf Việt Nam, Malbon Việt Nam,...

Sự kiện quy tụ gần 800 gôn thủ trong đó có đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các vận động viên của Đội tuyển Golf Việt Nam SEA Games 33 (2025) cùng nhiều khách mời đặc biệt từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngoài các hoạt động thi đấu, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 mở rộng trải nghiệm với triển lãm xe sang, lễ hội ẩm thực chuẩn Michelin và điểm nhấn “19th Hole by COVE” - tiệc DJ hang động lần đầu tiên xuất hiện trong một giải golf tại Việt Nam.

Với thông điệp "Phoenix Reborn" (Phượng Hoàng Tái Sinh), giải đấu khẳng định bước chuyển mình quan trọng về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành và trải nghiệm khách hàng của Phoenix CV Golf & Resort. Sự kiện cũng là biểu trưng cho cột mốc phát triển 20 năm của Phoenix CV Golf & Resort và 50 năm của tập đoàn CV.