Goldwind ký hợp đồng điện gió hơn 2,2 GW, tiếp tục mở rộng tại Việt Nam

(VTC News) -

Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp năng lượng nước ngoài cũng đang điều chỉnh định hướng hoạt động và mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Sau một thập kỷ hoạt động tại thị trường Việt Nam, Goldwind cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, đẩy mạnh nội địa hóa và mở rộng cung cấp các giải pháp năng lượng, trong đó có công nghệ tích hợp điện gió, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ.

Định hướng này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với yêu cầu phát triển nguồn điện gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm vận hành hệ thống và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đề cập đến kế hoạch tại Việt Nam, ông Wang Hai, Phó Chủ tịch Tập đoàn Goldwind kiêm Tổng Giám đốc Goldwind International, cho biết doanh nghiệp xác định việc hợp tác lâu dài với các đối tác trong nước là một trong những định hướng phát triển tại thị trường này.

Theo thông tin từ Goldwind, trong 10 năm qua, doanh nghiệp đã ký kết các hợp đồng với tổng công suất hơn 2,2 GW tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, khi toàn bộ các dự án được hòa lưới, các turbine điện gió dự kiến tạo ra khoảng 6 TWh điện mỗi năm.

Ông Wang Hai, Phó Chủ tịch Tập đoàn Goldwind kiêm Tổng Giám đốc Goldwind International, phát biểu tại hội nghị.

Sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp công nghệ và thiết bị nước ngoài là một phần trong quá trình phát triển thị trường năng lượng Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quy mô nguồn điện, yêu cầu về chi phí, khả năng vận hành và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện cũng ngày càng được đặt ra.

Tại hội nghị, với sự tham gia của các nhà phát triển năng lượng sạch, nhà thầu và đối tác trong chuỗi cung ứng đến từ Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những thay đổi về công nghệ và xu hướng phát triển của ngành điện gió đã được đề cập.

Theo ông Dong Yinming, Tổng Giám đốc Goldwind Đông Nam Á, trong thập kỷ qua, công nghệ điện gió đã có những bước phát triển đáng kể, trong khi chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) liên tục giảm.

Diễn biến này đang góp phần thay đổi vai trò của điện gió trong cơ cấu năng lượng, từ một nguồn điện bổ trợ trở thành một trong những nguồn cung quan trọng.

Tuy nhiên, theo ông Dong Yinming, hệ thống năng lượng trong tương lai cần đáp ứng đồng thời ba yêu cầu cơ bản, gồm khả năng cung ứng, chi phí hợp lý và độ tin cậy trong vận hành.

Từ cách tiếp cận này, Goldwind giới thiệu mô hình A³nergy, tập trung vào ba yếu tố: năng lượng sẵn có, năng lượng tái tạo với chi phí hợp lý và hệ thống đáng tin cậy.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tích hợp các công nghệ này có thể hỗ trợ điều tiết công suất và cải thiện khả năng phối hợp vận hành giữa các nguồn phát điện và hệ thống lưu trữ.

Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào điều kiện triển khai, quy mô dự án và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, yêu cầu về hạ tầng năng lượng ngày càng gắn với chất lượng môi trường đầu tư.

Bên cạnh việc mở rộng công suất nguồn điện, khả năng cung cấp điện ổn định, kiểm soát chi phí và đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch cũng là những yếu tố cần được tính đến.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và công nghệ năng lượng, những thay đổi này đặt ra yêu cầu không chỉ về năng lực cung ứng mà còn về khả năng hỗ trợ vận hành và phát triển các giải pháp phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam.