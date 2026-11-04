Petrovietnam: Trụ cột an ninh năng lượng, tiên phong chuyển dịch xanh

(VTC News) -

Trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn khi hạ tầng bị tàn phá, nền kinh tế kiệt quệ, nguồn cung năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu dầu mỏ phục vụ sản xuất và đời sống trở thành bài toán cấp bách.

Vượt qua nhiều trở ngại, với niềm tin “Việt Nam có dầu”, những người làm dầu khí đã phát hiện tầng dầu trong đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời kỳ Đổi mới. Có những năm, dầu khí đóng góp tới 30% ngân sách quốc gia.

Trải qua 65 năm phát triển, Petrovietnam từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ thăm dò, khai thác, công nghiệp khí, chế biến dầu khí đến sản xuất điện và dịch vụ kỹ thuật năng lượng.

Hiện sản lượng khai thác dầu thô trong nước của Tập đoàn đạt trung bình 7,5-8,5 triệu tấn/năm, sản lượng khí đạt 6-8 tỷ m³/năm. Hằng năm, Petrovietnam cung cấp hơn 13,5 triệu tấn xăng dầu, đáp ứng 60-70% nhu cầu trong nước; 1,8 triệu tấn sản phẩm hóa dầu; 1,6-1,7 triệu tấn phân đạm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu và 70-80% nhu cầu khí dân dụng.

Trong lĩnh vực điện, Tập đoàn đang vận hành 12 nhà máy với tổng công suất 8.249 MW, chiếm khoảng 9% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Các sản phẩm dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, LPG, điện và phân đạm của Petrovietnam đã trở thành nguồn cung quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ thượng nguồn đến hạ nguồn cũng giúp Tập đoàn duy trì vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là trước những biến động của thị trường thế giới.

Không chỉ giữ vai trò trụ cột năng lượng, Petrovietnam còn có đóng góp lớn đối với nền kinh tế. Năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đạt 1,18 triệu tỷ đồng, đứng đầu khối doanh nghiệp phi tài chính trong nước.

Tập đoàn xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng Fortune 500 Đông Nam Á. Theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, Công ty mẹ Petrovietnam dẫn đầu Top 100 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất với 90.991 tỷ đồng, chiếm 21,4% toàn nhóm. Tính chung toàn hệ sinh thái, Tập đoàn đóng góp hơn 166.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025.

Mở rộng lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu toàn cầu

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng và xu hướng chuyển đổi xanh, Petrovietnam đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Tập đoàn không chỉ tập trung bảo đảm an ninh năng lượng mà còn hướng tới vai trò tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo định hướng phát triển mới, Petrovietnam xác định mục tiêu vừa tối ưu hóa các lĩnh vực truyền thống, vừa mở rộng sang những lĩnh vực năng lượng mới. Ba trụ cột phát triển gồm năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Không gian hoạt động được mở rộng từ dầu khí truyền thống sang năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân. Cùng với đó, Tập đoàn chú trọng nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao ra thị trường quốc tế.

Petrovietnam đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 Việt Nam, vươn lên Top 10 khu vực và phấn đấu trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 vào năm 2030.

Trên nền tảng đã tích lũy, Petrovietnam định hướng phát triển các mô hình năng lượng xanh dựa trên khoa học công nghệ hiện đại, phát huy nội lực và chủ động mở rộng hợp tác quốc tế.

Từ khát vọng tự chủ năng lượng trong những ngày đầu gian khó đến mục tiêu vươn tầm toàn cầu, hành trình 65 năm của Petrovietnam cho thấy sự trưởng thành của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trụ cột an ninh năng lượng và tiên phong trong chuyển dịch xanh sẽ là nền tảng để Tập đoàn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.