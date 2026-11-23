Đây là giải đua ghe Ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức thường niên trên sông Maspéro của TP Sóc Trăng cũ. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, gắn liền với đời sống tín ngưỡng, mà còn là môn thể thao độc đáo trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.