Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản.
Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã vượt qua 75 cô gái khắp thế giới để đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam. Năm ngoái, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi dừng chân rất sớm tại cuộc thi.
Sắc vóc và học vấn của tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026
Nguyễn Quế Khanh là người đẹp đang nhận được quan tâm của khán giả khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.
44 người đẹp quốc tế đến Việt Nam chinh phục vương miện Miss Charm 2026
Đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 quy tụ gần 50 người đẹp quốc tế.
Động thái của Quỳnh Anh sau khi bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026
Động thái của Nguyễn Quỳnh Anh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu của cô tối 18/11.
Lý do nào khiến các hoa hậu bị tước vương miện?
Lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế từng có không ít hoa hậu bị tước vương miện vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí có những vụ phế truất gây chấn động.
Nguyễn Quỳnh Anh và những người đẹp Việt từng bị tước danh hiệu hoa hậu
Trước Nguyễn Quỳnh Anh, nhiều người đẹp Việt từng bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu hoa hậu, như Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017...
Quỳnh Anh bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, ai sẽ là người thay thế?
Trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.
Bình luận