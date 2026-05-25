Mỹ biến siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford thành nhà máy điện hạt nhân nổi

Ngày 24/5, phát ngôn viên hải quân Mỹ cho biết quân chủng này đang thực hiện chiến lược đa hướng để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, liên tục cho các căn cứ nhằm đảm bảo khả năng phục hồi năng lượng và duy trì nhiệm vụ.

"Một trong những nỗ lực của chiến lược này là cung cấp điện từ tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ford đến cơ sở trên bờ tương thích để chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu cấp thiết, quan trọng cho nhiệm vụ. Cuộc thử nghiệm ban đầu về khả năng này đang được lên kế hoạch vào cuối năm nay tại Căn cứ Hải quân Norfolk", phát ngôn viên hải quân Mỹ thông tin.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Hải quân Norfolk nằm ở phía đông nam của Virginia là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm đảm bảo các cơ sở có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi nguồn điện hiện có bị mất do các cuộc tấn công và tình huống bất trắc khác.

Việc sử dụng tàu sân bay để cung cấp điện trên đất liền không phải là điều mới mẻ, nhưng khả năng sử dụng tàu sân bay lớp Ford theo cách này có thể mở ra thêm nhiều khả năng hoạt động cũng như hỗ trợ kịch bản cứu trợ thảm họa trong tương lai.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đề cập ngắn gọn đến cuộc thử nghiệm dự kiến ​​tại phiên điều trần trước thành viên Ủy ban Quân sự Hạ viện vào 14/5. “Mùa hè này, căn cứ hải quân Norfolk sẽ được cung cấp năng lượng từ một tàu sân bay. Chúng ta sẽ xuất năng lượng từ tàu sân bay về căn cứ", ông Hùng Cao cho hay.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện là con tàu duy nhất được đưa vào biên chế và vừa mới trở về căn cứ sau thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài 326 ngày. Đây là thời gian hoạt động trên biển dài nhất của một tàu sân bay Mỹ suốt nhiều năm qua.

Những siêu tàu sân bay như Ford thực chất là những thành phố nổi với số lượng thủy thủ đoàn điển hình dao động từ khoảng 4.000 đến 5.000 người, bao gồm cả những thành viên của phi đội không quân trên tàu. Chúng có nhu cầu sản xuất điện năng khổng lồ.

Mỗi tàu sân bay lớp Ford có hai lò phản ứng hạt nhân A1B với công suất được giữ bí mật, ước tính mạnh hơn 25% so với lò A4W trên lớp Nimitz. Hai lò A1B có tổng công suất 1.400 MW, chỉ bằng một phần nhỏ công suất của lò phản ứng trong các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ.

Việc sử dụng tàu sân bay Ford và những tàu sân bay tương lai khác như những nhà máy điện nổi cho các căn cứ lớn như Norfolk có thể cung cấp phương án dự phòng hữu ích để cung cấp điện nếu nguồn điện hiện có đột nhiên bị gián đoạn.