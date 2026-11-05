Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 về sát 21.000 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 700 đồng/lít, dầu mazut: 500 đồng/kg, đồng thời không chi quỹ.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm lần thứ hai liên tiếp chỉ trong 3 ngày. (Ảnh: Minh Đức).

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11/2026 và kỳ điều hành ngày 5/11/2026 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 14,798 USD/thùng); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng); 163,595 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,722 USD/thùng); 732,785 USD/tấn dầu mazut (giảm 93,218 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 5/11/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 5/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.001 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 21.156 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 40.344 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.696 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương,iá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.