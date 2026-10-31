Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Dầu WTI tăng, Brent giảm

(VTC News) -

Thị trường dầu mỏ thế giới hôm nay 31/10 tiếp tục biến động trái chiều, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ xung đột Mỹ - Iran leo thang gia tăng. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tính chung trong tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6%, trong khi dầu WTI tăng 15,2%.

“Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát dòng chảy dầu từ Trung Đông cũng như khả năng Mỹ và các đồng minh gia tăng các hoạt động quân sự”, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Lo ngại nguồn cung gia tăng sau khi Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu. Hiện chưa xác định được lực lượng đứng sau vụ việc.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại các cơ sở năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đe dọa hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: Futurebridge)

Ngày 30/10, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo Washington đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Saudi Arabia kể từ ngày 23/10, do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tập kích một số địa điểm tại Saudi Arabia, trong đó có các nhà máy lọc dầu Ras Tanura, Rabigh và cơ sở sản xuất tại Abqaiq thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cũng cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía khu vực miền Tây nước này.

Bên cạnh diễn biến quân sự, những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì. Một quan chức nắm rõ tiến trình đàm phán nói với Reuters rằng, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã trở lại Tehran ngày 30/10 để tiếp tục làm cầu nối giữa Washington và Tehran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã liên hệ với Iran nhằm hỗ trợ nước này tiếp cận nguồn cung vật tư y tế. Thông tin được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance gửi thư cho một quan chức an ninh cấp cao của Tehran nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Tasnim, hãng thông tấn bán chính thức của Iran xác nhận Tehran đã nhận được thư nhưng chưa đưa ra phản hồi. Iran yêu cầu Mỹ đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra và nhấn mạnh rằng những lập trường đi ngược lại khung điều khoản đó đều không thể chấp nhận.

Theo báo cáo công bố ngày 29/10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Ngân hàng này dự báo, ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn có thể duy trì ở vùng cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước chiến sự.

Ở chiều nguồn cung, dữ liệu từ các công ty theo dõi hoạt động vận tải biển cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 10 vẫn tăng so với tháng trước.

Tại Mỹ, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 8 tăng nhẹ. Số lượng giàn khoan cũng tăng thêm 2 giàn trong tuần. Tuy nhiên, nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại nước này lại có dấu hiệu suy giảm.

Như vậy, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động đan xen từ rủi ro địa chính trị, triển vọng nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ. Những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng Mỹ - Iran, sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 29/10, giá bán lẻ các loại xăng, dầu đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, không cao hơn 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.