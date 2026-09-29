Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ khi thị trường cân bằng giữa lo ngại nguồn cung và kỳ vọng các cuộc trao đổi ngoại giao có thể hỗ trợ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu Kpler được Reuters dẫn lại, xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất chủ chốt trong khu vực đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu hồi tháng 2. Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này.

Tuy nhiên, dòng chảy dầu qua Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi căng thẳng bùng phát. Do đó, thị trường vẫn duy trì phần bù rủi ro đối với nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Saudi Arabia trước đó đã nối lại hoạt động tuyến đường ống Đông - Tây, tạo thêm phương án vận chuyển dầu tới Biển Đỏ, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh này, giá dầu thế giới những phiên cuối tháng 9 có thể tiếp tục biến động giằng co thay vì hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

Một mặt, giá dầu thô hiện thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh giữa tháng 9, trong khi nguồn cung từ Trung Đông đã cải thiện. Điều này phần nào làm dịu áp lực tăng giá.

Mặt khác, thị trường sản phẩm tinh chế vẫn chịu sức ép, đặc biệt là diesel. Reuters cho biết tình trạng nguồn cung diesel hạn chế tại nhiều thị trường tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.

Đối với thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu không được tính trực tiếp từ mức giá WTI hoặc Brent của một phiên giao dịch. Giá điều hành được xác định dựa trên bình quân giá thành phẩm xăng dầu tham chiếu trong cả chu kỳ điều hành cùng các yếu tố liên quan theo quy định.

Vì vậy, biến động giá dầu thế giới trong một phiên có thể chưa được phản ánh ngay ở mức thay đổi của giá xăng dầu bán lẻ trong nước.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.