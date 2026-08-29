Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi thị trường cân nhắc những diễn biến trái chiều liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran và khả năng khôi phục một phần dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, thị trường dầu mỏ chịu thêm áp lực sau phát biểu của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nhằm kiểm soát lạm phát.

Ông Flynn cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang xuất hiện một số tín hiệu tích cực sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần của Nga. Tuy nhiên, triển vọng vẫn khó đoán định trước những đồn đoán về khả năng các bên đạt thỏa thuận khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz vào cuối tuần này.

Đầu tuần, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời mô tả đây là những biện pháp “khắc nghiệt nhất trong lịch sử”. Tehran chỉ trích động thái của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt này không mang lại hiệu quả.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong khi đó, các bên trung gian tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz. Iran đang xây dựng danh sách các điều kiện để khôi phục hoạt động qua tuyến hàng hải quan trọng này, sau khi Pakistan và Qatar đề nghị Tehran đưa ra các yêu cầu cụ thể.

Theo dữ liệu của Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Ngày 27/8, chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua khu vực này, thấp hơn mức trung bình trong 10 ngày gần nhất.

Goldman Sachs ước tính tổng lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh hiện đạt khoảng 15-16 triệu thùng/ngày. Con số này vẫn thấp hơn 7-8 triệu thùng/ngày so với trước xung đột, nhưng đã phục hồi mạnh từ mức đáy hồi tháng 3/2026, tăng khoảng 5-6 triệu thùng/ngày.

Theo Reuters, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với một phần trữ lượng dầu thô của Venezuela. Nếu được triển khai, thỏa thuận có thể góp phần giảm chi phí nhập khẩu dầu của Mỹ.

Ngày 27/8, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Venezuela đang cân nhắc khả năng rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Trên thị trường quốc tế, căng thẳng địa chính trị tiếp tục là yếu tố tác động đến giá dầu. Nga cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh bên trong và bên ngoài Ukraine để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa do Anh cung cấp trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, đồng thời bác bỏ những cảnh báo trước đó từ Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống không cao hơn 22.602 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.084 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu mazut tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.