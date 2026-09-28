Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Dầu thế giới tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần, trong bối cảnh diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh đến thị trường năng lượng.

Thị trường chịu sức ép giảm giá khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại New York phát đi tín hiệu tích cực. Theo các nguồn tin, hai bên đang xem xét một lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột. Trong đó, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, còn Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, Iran cho biết chưa sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh căng thẳng Mỹ - Iran, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cũng khiến thị trường dầu mỏ thận trọng. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Yemen, nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel tăng lên mức cao trong bối cảnh xung đột tại Iran và Ukraine gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và UAE.

Đáng chú ý, việc Washington cân nhắc khả năng hạn chế xuất khẩu dầu diesel làm gia tăng chênh lệch giữa giá dầu WTI của Mỹ và giá dầu Brent chuẩn quốc tế. Diễn biến này cho thấy thị trường lo ngại các nhà máy lọc dầu Mỹ có thể phải giảm công suất nếu lượng diesel sản xuất trong nước không thể xuất khẩu.

Nếu diesel sản xuất tại Mỹ bị tồn đọng, các nhà máy lọc dầu có thể giảm công suất hoạt động, qua đó kéo giảm nhu cầu đối với dầu thô.

Trong thời gian tới, thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, tình hình tại eo biển Hormuz và an ninh tại Saudi Arabia. Những yếu tố này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông và diễn biến giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.