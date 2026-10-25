Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu tiếp tục trên 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đứng ở ngưỡng cao khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Arab Saudi và sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Ông Adam Turnquist, chiến lược gia Kỹ thuật trưởng của công ty LPL Financial, cho biết: “Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE ngày 23/10 thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, gây ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía Bắc Dubai. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu nguyên nhân xảy ra sự cố và các cơ quan chức năng chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Giá dầu hôm nay tiếp tục vượt 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm ở trung tâm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu, với tần suất gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên nhưng tình hình này có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.

Ở diễn biến khác, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lô dầu diesel đầu tiên của Nga hướng đến Mỹ kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu đang được vận chuyển trên một tàu chở dầu đến New York.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận trong tháng 10, với mục tiêu góp phần hạ nhiệt giá dầu diesel trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, tổng số giàn khoan dầu khí của Mỹ giữ nguyên ở mức 603 trong tuần kết thúc ngày 23/10. Đây là tuần thứ hai liên tiếp số lượng giàn khoan không thay đổi.

Số lượng giàn khoan là một trong những chỉ báo sớm về hoạt động khai thác và sản lượng dầu khí trong tương lai.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.