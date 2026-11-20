(VTC News) -

Từ đầu tháng 11/2026, thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh giảm liên tiếp với mức giảm khá lớn.

Giá xăng giảm 5 lần liên tiếp

Mới đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 19/11, liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh hạ giá xăng E5 RON92 823 đồng/lít, xuống 18.576 đồng/lít, giảm giá xăng E10 RON95-III 745 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Trước đó, giá xăng đã có phiên giảm mạnh từ 15h ngày 12/11. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường lệ ngày 5/11, giá bán lẻ các loại xăng cũng giảm mạnh. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Diễn biến giá xăng từ đầu tháng 11 đến nay.

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 cũng đã giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.230 đồng/lít.

Từ 0h ngày 1/11, xăng E5 RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít.

Như vậy, sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 đã hạ tổng cộng 7.451 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III hạ tổng cộng 6.634 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 4 lần liên tiếp

Trong kỳ điều chỉnh ngày 19/11, giá dầu diesel giảm 475 đồng/lít, hiện không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, xuống 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, xuống 19.742 đồng/kg.

Tại đợt điều chỉnh ngày 5/11, dầu diesel giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh 3/11, dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Còn từ 0h ngày 1/11, giá dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg.

Như vậy, sau 4 kỳ giảm liên tiếp dầu diesel 0.05S đã giảm tổng cộng 3.899 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm tổng cộng 5.303 đồng/kg sau 3 kỳ giảm liên tiếp.

Diễn biến giá dầu từ đầu tháng 11 đến nay.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VNĐ/lít.