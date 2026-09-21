Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Không biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang sau một tuần giao dịch biến động mạnh do những diễn biến trái chiều về nguồn cung tại Trung Đông.

Tính chung tuần qua, thị trường ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, trong khi dầu WTI tăng khoảng 0,2%.

Đầu tuần, giá dầu tăng khoảng 1% trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia và xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng tại vùng Vịnh. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại hoạt động cung ứng năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính chi phối thị trường. Các cuộc tấn công của Houthi tại Yemen, cùng việc một số quốc gia Vùng Vịnh hoãn cuộc họp dự kiến với Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng và tác động đến nguồn cung dầu.

Đến phiên 15/9, giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạm thời ngừng hoạt động.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: Reuters).

Saudi Arabia cũng hủy một số lô hàng dầu tới châu Âu trong tháng 9, khiến lo ngại về nguồn cung gia tăng. Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn, một số nhà máy lọc dầu tại châu Âu phải tìm nguồn thay thế do nguồn cung từ Saudi Arabia bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt khi xuất hiện thông tin Saudi Arabia chào bán thêm dầu thô thông qua Oman. Động thái này phần nào giúp giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.

Saudi Arabia được cho là tăng cung dầu cho các nhà máy lọc dầu tại châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác tại cảng Sohar của Oman. Việc bổ sung nguồn cung diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này ra Biển Đỏ.

Những thông tin trên khiến giá dầu quay đầu giảm trong phiên 16/9 và tiếp tục đi xuống trong phiên 17/9, dù vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng.

Cuối tuần, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ sau khi Trung Quốc đề nghị Iran kiềm chế các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Động thái này góp phần làm giảm bớt lo ngại của giới đầu tư, nhưng rủi ro đối với nguồn cung vẫn chưa được loại bỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.