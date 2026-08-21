Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh và chốt phiên ở mức cao nhất trong gần 4 tuần kể từ ngày 24/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với các quốc gia cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran”, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, tạo điều kiện cho những gián đoạn nguồn cung tiếp theo. Việc xuất khẩu dầu từ Trung Đông giảm một lần nữa khiến thị trường dầu mỏ trở nên khan hiếm.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 19/8 đã tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.

Cuộc xung đột kéo dài cũng đang tác động mạnh đến nguồn cung nhiên liệu tinh chế, khiến lượng dầu thô phân bổ cho các nhà máy lọc dầu giảm sút.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, không cao hơn 21.833 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 549 đồng/lít, lên mức 22.668 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít, không cao hơn 28.543 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 933 đồng/kg, lên 17.689 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong giai đoạn 13-19/8 đều tăng so với kỳ điều hành trước. Trong đó, giá RON92 bình quân đạt 112,67 USD/thùng, RON95 ở mức 116,59 USD/thùng. Giá dầu diesel bình quân đạt 160,31 USD/thùng và dầu mazut ở mức 593,59 USD/tấn.