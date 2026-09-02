Giá xăng dầu hôm nay 2/9: Tăng mạnh, cao nhất hơn 1 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên giao dịch, lên mức cao nhất 5 tuần, do lo ngại xung đột Mỹ - Iran tái diễn có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục bị ảnh hưởng sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn.

Theo Reuters, Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran, làm dấy lên lo ngại cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang, thay vì chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn và cảnh báo có thể ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh tay các cuộc tấn công mới từ Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết Washington sắp áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào trưa 1/9 theo giờ miền Đông Mỹ, nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo CENTCOM, động thái quân sự mới được tiến hành sau khi IRGC gần đây tìm cách tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz và quân nhân Mỹ đang triển khai trong khu vực.

Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, nhận định các cuộc giao tranh mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu.

Không chỉ nguồn cung dầu thô, hoạt động của nhiều nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại Trung Đông và Nga, cũng chịu ảnh hưởng, khiến giá dầu diesel tăng mạnh.

Tại Mỹ, giá dầu diesel kỳ hạn trong phiên 1/9 tăng lên mức cao nhất trong 52 tháng, sau khi tăng 51% trong 10 tuần qua. Đà tăng này đẩy chênh lệch giữa giá dầu diesel và dầu thô - thước đo lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu - lên mức kỷ lục khoảng 107 USD/thùng.

Thị trường hiện chờ báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Các nhà phân tích ước tính lượng dầu thô trong kho dự trữ của Mỹ giảm khoảng 800.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 28/8.

Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sau 5 tuần liên tiếp tăng. Mức giảm này cũng trái ngược với mức tăng 2,4 triệu thùng trong cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn đáng kể mức giảm trung bình 5,1 triệu thùng trong giai đoạn 2021-2025.

Giá xăng dầu trong nước

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ chiều 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.084 đồng/lít. Giá dầu mazut lại tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.