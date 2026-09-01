Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn lên 90,49 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu Brent có lúc tăng lên mức cao nhất là 91,52 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 25/8.

Tuần trước, lượng dự trữ dầu thô trong kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đã giảm khoảng 3,1 triệu thùng xuống còn 286,6 triệu thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh: Energynow)

Theo Trading Economics, giá dầu thô đã tăng lên trên 86 USD/thùng vào thứ Ba, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó khi các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn hơn nữa đối với dòng chảy năng lượng từ khu vực này.

Tại những khu vực khác, các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu ở Nga đã làm thắt chặt hơn nữa năng lực lọc dầu toàn cầu, đẩy biên lợi nhuận sản phẩm lọc dầu lên mức cao kỷ lục.

Lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào UAE và Jordan, đánh dấu sự nối lại các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sau khoảng một tháng tương đối yên tĩnh.

Tổng thống Donald Trump cũng mở rộng các mối đe dọa quân sự đối với đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Trong khi đó, các chuyến hàng dầu vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, với các nhà sản xuất lớn ở vùng Vịnh bao gồm UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Iraq vẫn đang xuất khẩu một số lượng nhất định.

Tuy nhiên, một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy trong eo biển sau khi va phải hai quả thủy lôi, cho thấy những rủi ro dai dẳng mà vận tải đường thủy qua Hormuz vẫn phải đối mặt.

Ở những khu vực khác, các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu ở Nga đã làm thắt chặt hơn nữa năng lực lọc dầu toàn cầu, đẩy biên lợi nhuận sản phẩm lọc dầu lên mức cao kỷ lục.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số tàu chở hàng hóa được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần trước giảm xuống còn khoảng 5 tàu mỗi ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, chiều 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống không cao hơn 22.602 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.084 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu mazut tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.