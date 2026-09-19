Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Tiếp tục giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần, khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Saudi Arabia hạ nhiệt và tồn kho các sản phẩm dầu tại một số thị trường tăng.

Đà giảm của giá dầu diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu từ Saudi Arabia được cải thiện, phần nào giải tỏa những lo ngại về nguồn cung.

Saudi Aramco đã bán khoảng 60 triệu thùng dầu thô từ cảng Ras Tanura để vận chuyển trong tháng 9 và tháng 10. Một phần lượng dầu này được trung chuyển ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Khối lượng dầu trên tương đương khoảng 1-1,5 triệu thùng/ngày, góp phần bù đắp một phần nguồn cung thiếu hụt tại cảng Yanbu sau sự cố trên tuyến đường ống Đông-Tây.

Bên cạnh đó, thông tin Saudi Arabia có thể khôi phục khoảng một nửa công suất đường ống Đông-Tây trong thời gian tới cũng giúp giảm phần bù rủi ro trong giá dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm nhẹ. (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, Trung Quốc được cho là đã đề nghị Iran hỗ trợ hạn chế các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia. Những tín hiệu ngoại giao này phần nào giúp thị trường giảm lo ngại về nguy cơ nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, tình hình vận chuyển qua các tuyến đường biển quan trọng vẫn là yếu tố khiến thị trường dầu mỏ thận trọng.

Dữ liệu vận tải mới nhất cho thấy lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Chỉ 4 tàu chở hàng hóa đi qua khu vực này trong ngày thứ Năm, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 ngày là khoảng 16 tàu.

Trước khi xung đột leo thang, eo biển Hormuz đảm nhiệm khoảng 1/5 dòng chảy dầu và khí đốt toàn cầu.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định những lo ngại trước mắt về nguy cơ nguồn cung thắt chặt đã giảm bớt khi Saudi Arabia tăng lượng dầu thô vận chuyển qua Oman.

Bên cạnh đó, tồn kho các sản phẩm dầu tại Mỹ, Singapore và châu Âu tăng, trong khi xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc cũng gia tăng.

Theo ông Varga, hoạt động chốt lời trước cuối tuần có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản hiện tại chưa cho thấy giá dầu Brent sẽ giảm kéo dài xuống dưới 100 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu tăng lên gần mức cao nhất trong 4 tháng vào đầu tuần, sau khi xuất hiện thông tin hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu của Saudi Arabia bị đình chỉ. Riyadh đồng thời hủy một số chuyến giao dầu sang châu Âu do tuyến đường ống Đông-Tây bị hư hại trong một vụ tấn công.

Sau đó, giá dầu hạ nhiệt khi Saudi Arabia cho biết đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất đường ống Đông-Tây trong vài ngày tới. Tuy nhiên, thời điểm tuyến đường ống hoạt động trở lại hoàn toàn và dòng dầu được khôi phục bình thường vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu nhiên liệu máy bay đạt mức cao kỷ lục.

Diễn biến nguồn cung tại Trung Đông, hoạt động qua eo biển Hormuz và lượng tồn kho tại các thị trường lớn sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.