Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Bật tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng do đàm phán Mỹ-Iran bế tắc và căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo đó, Iran sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận, đồng thời có thể phát động một cuộc tấn công nếu Mỹ không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vòng vài tuần tới.

Mặc dù giá dầu tăng nhưng các chuyên gia nhận định khó có khả năng tăng mạnh hơn nữa, trừ khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz vào ban đêm bị gián đoạn hoặc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng cửa.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hồi tuần trước, giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã tăng hơn 5% sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) và nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco.

Cuối tuần qua, Iran cho biết chưa đưa ra quyết định nối lại đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết, các cuộc đàm phán với Oman về thỏa thuận quản lý eo biển Hormuz vẫn đang được tiến hành, song kéo dài do tính phức tạp của vấn đề.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, đây là những yếu tố làm hạn chế khả năng giá dầu giảm. Nếu không xuất hiện những yếu tố tác động mới, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động ổn định quanh mức hiện tại.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.