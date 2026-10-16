(VTC News) -

Lúc 8h30 sáng nay (16/10), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tương ứng ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch tại mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay không biến động. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng miếng SJC

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI và PNJ cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Giá vàng trang sức

Giá vàng nữ trang 99,99% tại SJC giao dịch ở mức 137,3 - 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại DOJI, giá vàng nữ trang 9999 ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 136,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng trang sức 9999 ở ngưỡng 137 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn được phục hồi. Lúc 8h30 sáng nay 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.150,10 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Theo phân tích kỹ thuật của FXEmpire, ngưỡng 4.200 USD/ounce đang trở thành mốc cản quan trọng đối với giá vàng thế giới. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể tiếp tục kiểm tra đường trung bình động 20 ngày (MA 20) quanh 4.202 USD/ounce, trước khi hướng tới đường trung bình động 100 ngày (MA 100) tại khoảng 4.245 USD/ounce.

Việc vượt các ngưỡng kháng cự trên sẽ củng cố tín hiệu đảo chiều tăng giá, dù chưa đủ để khẳng định vàng đã bước vào một chu kỳ tăng bền vững. Diễn biến tiếp theo của kim loại quý vẫn phụ thuộc vào lực mua, biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Ở chiều ngược lại, vùng giá 4.103 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi. Nếu xuyên thủng mốc này, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá vàng lùi về vùng 4.028 USD/ounce.