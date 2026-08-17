Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran không có tiến triển, các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 6,0% và 5,4%.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Giá dầu thô có thể ở mức 80 USD/thùng, nhưng giá dầu diesel có thể lên tới 180 USD/thùng và xăng là 130 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ngày 13/8, Mỹ cho biết có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Trong khi đó, việc xuất khẩu dầu thô từ cảng Sheskharis của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã bị tạm ngừng vào thứ Sáu sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, làm gia tăng thêm sự gián đoạn tại một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của nước này.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.