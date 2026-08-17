  • logo
Xuất bản ngày 17/08/2026 06:00 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 06:00 AM

Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động

(VTC News) -

Lúc 6h ngày 17/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran không có tiến triển, các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 6,0% và 5,4%.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Giá dầu thô có thể ở mức 80 USD/thùng, nhưng giá dầu diesel có thể lên tới 180 USD/thùng và xăng là 130 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: Reuters).

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ngày 13/8, Mỹ cho biết có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Trong khi đó, việc xuất khẩu dầu thô từ cảng Sheskharis của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã bị tạm ngừng vào thứ Sáu sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, làm gia tăng thêm sự gián đoạn tại một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của nước này.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSDT 10/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026
XSDT 10/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026
XSPY 10/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026
XSPY 10/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026
XSTTH 10/8 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2026
XSTTH 10/8 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2026
XSMN 10/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
XSMN 10/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm