Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tăng giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu chủ chốt trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều trong bối cảnh thị trường tiếp tục quan tâm đến nguồn cung, khi đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có bước đột phá, trong khi lượng tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh.

Ngày 29/9, Qatar cho biết hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Tehran và Washington có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin do Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa để đổi lấy “những bước đi cụ thể” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Về nguồn cung, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tuần qua phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình năm 2025. Riêng trong tháng 9, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này tăng gấp đôi.

Giá dầu thế giới hô nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh: Oilprice).

Một số nguồn tin cho biết, liên minh OPEC+ nhiều khả năng giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11 tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng Nhật Bản MUFG nhận định, việc dòng chảy dầu thô phục hồi có thể làm dịu áp lực tăng giá. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cùng chi phí vận tải cao vẫn khiến thị trường năng lượng toàn cầu trong trạng thái thắt chặt.

Bên cạnh đó, giá dầu được hỗ trợ bởi lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm, dù tồn kho dầu thô tăng.

Theo dữ liệu Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 30/9, tồn kho xăng của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần qua, xuống còn 204,4 triệu thùng. Tồn kho các loại nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,3 triệu thùng, xuống 105,2 triệu thùng.

“Thế giới đang có nhu cầu lớn đối với nhiên liệu chưng cất và không còn cách nào khác ngoài việc phải trả giá cao”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận xét.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 922.000 thùng, lên 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/9. Diễn biến này trái với dự báo của giới phân tích, vốn kỳ vọng tồn kho giảm khoảng 264.000 thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.