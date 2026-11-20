Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất lên tới 99,99%, tương đương vàng 24K hay còn gọi là vàng ta.
Khác với nhẫn trang sức chú trọng kiểu dáng và tính thẩm mỹ, vàng nhẫn tròn thường có thiết kế đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín. Sản phẩm được chế tác với nhiều trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.
Với tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, đặc tính khá mềm nên dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 10h ngày 20/11/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 12,88 - 13,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 12,78 - 13,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở chiều cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 10h ngày 20/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
11.500.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
12.780.000
13.280.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
12.760.000
13.260.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
11.500.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 10h ngày 20/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
12.780.000
13.280.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
12.920.000
13.420.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
12.800.000
13.400.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
12.920.000
13.420.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
12.950.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
12.920.000
13.420.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
12.780.000
13.200.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.459.000
13.009.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
12.870.000
13.420.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
12.870.000
13.270.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
12.870.000
13.270.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.
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