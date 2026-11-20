(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất lên tới 99,99%, tương đương vàng 24K hay còn gọi là vàng ta.

Khác với nhẫn trang sức chú trọng kiểu dáng và tính thẩm mỹ, vàng nhẫn tròn thường có thiết kế đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín. Sản phẩm được chế tác với nhiều trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.

Với tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, đặc tính khá mềm nên dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 10h ngày 20/11/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 12,88 - 13,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 12,78 - 13,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở chiều cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 10h ngày 20/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 11.500.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 12.780.000 13.280.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 12.760.000 13.260.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 11.500.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 10h ngày 20/11/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 12.780.000 13.280.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 12.920.000 13.420.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 12.800.000 13.400.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 12.920.000 13.420.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.950.000 13.350.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 12.920.000 13.420.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.780.000 13.200.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.459.000 13.009.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 12.870.000 13.420.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 12.870.000 13.270.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 12.870.000 13.270.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.