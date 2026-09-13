Vàng nhẫn 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.
Vàng nhẫn 9999 thường chế tác dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với đa dạng trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 14,29 - 14,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài nhẫn tròn trơn, Bảo Tín Minh Châu còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC, trang sức vàng Rồng Thăng Long...
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.290.000
14.690.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.290.000
14.690.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.290.000
14.690.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.000.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.090.000
14.590.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.070.000
14.570.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.740.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 13/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.290.000
14.690.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.290.000
14.690.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.090.000
14.590.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.050.000
14.550.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.300.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.640.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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