Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ trầy xước và móp méo nếu va đập mạnh. Thông thường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 12/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 12/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,26 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,06 - 14,56 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 12/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.000.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.060.000
14.560.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.040.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.800.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 12/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.060.000
14.560.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.280.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.990.000
14.490.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.240.000
14.580.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.240.000
14.580.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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