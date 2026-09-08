(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 thường được người dân lựa chọn cho mục đích tích lũy tài sản, bảo toàn giá trị hoặc đầu tư. Vàng 9999 còn được gọi bằng nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K.

Về đặc tính, vàng 9999 có màu vàng đặc trưng, độ sáng cao và khả năng chống oxy hóa tốt trong môi trường thông thường. Do chứa rất ít kim loại khác, vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước, bị móp hoặc thay đổi hình dạng khi chịu lực tác động mạnh.

Trên thị trường, vàng 9999 phổ biến dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm trang sức có kiểu dáng tối giản.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 8/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h30 sáng nay (8/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,41 - 14,71 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,40 - 14,70 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 8h30 ngày 8/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.025.000 14.525.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.804.000 14.424.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.775.000 14.395.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.699.000 13.319.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.915.000 10.905.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.897.000 9.887.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.461.000 9.451.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.879.000 8.869.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.516.000 8.506.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.059.000 6.049.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.463.000 5.453.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.852.000 4.842.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 ngày 8/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.520.000 14.920.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.460.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.460.000 14.860.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.260.000 14.760.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.410.000 14.740.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.410.000 14.740.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.