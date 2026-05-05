Giá vàng hôm nay 5/5: Lao dốc không phanh, bốc hơi hơn 100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay lao dốc khi những lo ngại về lạm phát làm lu mờ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng thời, giá vàng giảm do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy đồng USD tăng giá và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, khiến kỳ vọng về việc tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu.

Thị trường vàng hiện vẫn chịu tác động từ những thông điệp cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước. Một số quan chức đã cảnh báo rằng cú sốc giá dầu từ cuộc xung đột tại Trung Đông đồng nghĩa với việc Fed không còn thiên về xu hướng cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể phải tăng chi phí vay vốn trong tương lai.

Việc duy trì lãi suất ở mức cao thường gây áp lực giảm lên các tài sản không sinh lời như vàng, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này tăng lên. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang dõi theo cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa có kết quả rõ ràng giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng lao dốc. (Ảnh: Kitco).

Ngoài ra, đồng USD mạnh hơn khiến các kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, giá năng lượng tăng vọt đã làm gia tăng nỗi lo lạm phát, củng cố dự đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Các số liệu quan trọng dự kiến công bố trong tuần này bao gồm số lượng việc làm còn trống tại Mỹ, báo cáo việc làm của ADP và báo cáo bảng lương tháng Tư.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163,3 triệu đồng/lượng (mua) - 166,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 163,3 triệu đồng/lượng (mua) - 166,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.517USD/ounce, giảm 107 so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia kỳ vọng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần, thậm chí cao hơn nữa.

Tuy nhiên, nhiều dự đoán vẫn cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Vùng hỗ trợ mạnh của vàng ở quanh mức 4.540 USD/ounce. Vàng đang gặp khó khăn dù đồng USD yếu đi - cho thấy xu hướng đi lên sẽ chưa thể mạnh mẽ trong thời gian tới.