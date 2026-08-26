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Xuất bản ngày 26/08/2026 10:50 AM
Xuất bản ngày 26/08/2026 10:50 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay 26/8/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao nhất, với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, trong khi phần còn lại chỉ chiếm một lượng rất nhỏ tạp chất. Loại vàng này thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên. Tuy nhiên, do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước hoặc bị móp méo nếu chịu lực tác động lớn.

Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 15,00 - 15,40 triệu đồng/chỉ (mua - bán), ổn định so với kết phiên hôm qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 được niêm yết ở mức 14,8 - 15,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

14.700.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.800.000

15.300.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.780.000

15.280.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

14.250.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 10h30 hôm nay 26/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.800.000

15.300.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.710.000

15.010.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Trang sức - Nhẫn tròn BTMH

14.900.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.800.000

15.300.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.760.000

15.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.760.000

15.100.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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