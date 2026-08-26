Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao nhất, với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, trong khi phần còn lại chỉ chiếm một lượng rất nhỏ tạp chất. Loại vàng này thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên. Tuy nhiên, do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước hoặc bị móp méo nếu chịu lực tác động lớn.
Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 15,00 - 15,40 triệu đồng/chỉ (mua - bán), ổn định so với kết phiên hôm qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 được niêm yết ở mức 14,8 - 15,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.700.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.760.000
15.060.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.800.000
15.300.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.780.000
15.280.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
14.250.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 10h30 hôm nay 26/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.800.000
15.300.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.760.000
15.060.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.750.000
15.050.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.760.000
15.060.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.710.000
15.010.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.760.000
15.060.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
15.000.000
15.400.000
đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
14.900.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.800.000
15.300.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.760.000
15.060.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.760.000
15.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.760.000
15.100.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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