(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao nhất, với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, trong khi phần còn lại chỉ chiếm một lượng rất nhỏ tạp chất. Loại vàng này thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên. Tuy nhiên, do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước hoặc bị móp méo nếu chịu lực tác động lớn.

Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 15,00 - 15,40 triệu đồng/chỉ (mua - bán), ổn định so với kết phiên hôm qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 được niêm yết ở mức 14,8 - 15,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 10h30 ngày 26/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 14.700.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng miếng SJC 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.800.000 15.300.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.780.000 15.280.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 14.250.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 10h30 hôm nay 26/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.800.000 15.300.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.710.000 15.010.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 14.900.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.800.000 15.300.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.760.000 15.100.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.760.000 15.100.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.