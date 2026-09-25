Giá vàng hôm nay 25/9: Chưa ngừng suy giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm do giá dầu tăng và những tuyên bố cứng rắn hơn củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Giá dầu tăng hơn 1%, trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran cho thấy ít dấu hiệu tiến triển.

Bên cạnh đó, thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực và có thể đối mặt với những tổn thất hơn nữa khi thị trường lao động Mỹ vẫn khá ổn định, với số lượng người lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn ở dưới mức nguy hiểm.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 19/9 là 197.000 đơn. Con số này thấp hơn so với dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo là 201.000 đơn.

Thị trường vàng không có nhiều phản ứng trước dữ liệu việc làm mới nhất. Kim loại quý tiếp tục gặp khó khăn khi giá giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,11%, mức cao nhất trong 20 năm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 25/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.273 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia của TD Securities nhận định, giá vàng vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao nhưng nhu cầu đầu tư duy trì ổn định và có dấu hiệu cải thiện ở nhiều nhóm nhà đầu tư.

Theo TD Securities, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đã suy yếu. Trong lịch sử, vàng vẫn có thể tăng giá cùng lợi suất thực khi các rủi ro kinh tế vĩ mô khác chi phối tâm lý thị trường. Những yếu tố như bất ổn địa chính trị, xu hướng giảm phụ thuộc vào USD, lo ngại tiền tệ mất giá, tình trạng tài khóa xấu đi và lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng.

Thị trường hiện phản ánh khả năng Fed tăng thêm 3 lần. TD Securities cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất cũng tạo ra dư địa tăng cho vàng, bởi nếu Fed không tăng lãi suất mạnh như thị trường dự báo, kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ kim loại quý.