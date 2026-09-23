Giá vàng hôm nay 23/9: Chưa thể bứt phá

(VTC News) -

Vàng bớt áp lực giảm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm phiên thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về lạm phát, trong khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất thêm một lần trong tháng 12.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức gần 4,93%. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, đồng USD treo ở mức khá cao và tín hiệu Fed tăng thêm lãi suất một lần nữa đang kìm hãm đà hồi phục của vàng.

Thị trường tập trung vào khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt sau khi Chủ tịch Fed St.Louis, ông Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát tín hiệu rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bắt nguồn từ nhu cầu mạnh và giá năng lượng tăng cao.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến này xảy ra sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này đã gây sức ép lên giá vàng. Kim loại quý đã giảm hơn 22% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.362 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Về kỹ thuật, vùng 4.358 USD/ounce được xem là kháng cự gần. Nếu vượt vùng này, các mốc 4.393 và 4.433 USD/ounce có thể được thị trường theo dõi. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 4.333 USD và sau đó là 4.301 USD/ounce.

Theo Standard Chartered, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đang suy yếu. Mặc dù Fed đã tăng lãi suất và có thể tiếp tục tăng vào tháng 12, giá vàng vẫn biến động tích cực nhờ các yếu tố cấu trúc vững chắc như xu hướng giảm phụ thuộc đồng USD, lo ngại mất giá tiền tệ và nhu cầu mua tích trữ từ khu vực chính phủ.

Bên cạnh đó, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Ngân hàng dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt mức 4.650 USD/ounce vào quý IV. Trong ngắn hạn, sự biến động và sức mạnh của đồng USD được đánh giá là rủi ro tác động rõ rệt hơn đến giá vàng so với biến động lãi suất.