Giá vàng hôm nay 22/9: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm khi thị trường tính đến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm nay, cũng như tín hiệu hạn chế từ các ngân hàng trung ương lớn khác đã làm mạnh thêm đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất tăng lãi suất của Mỹ vào tháng 12 ở mức 88%.

Vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nó đang mất dần sức hấp dẫn so với các tài sản có lợi suất cao hơn trong môi trường lãi suất cao.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra hồi tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng các chính sách thắt chặt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.358 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích của TD Securities dự đoán rằng, bất kỳ sự suy yếu ngắn hạn nào trên thị trường kim loại quý sẽ chỉ giới hạn ở mức bán ra khiêm tốn của các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA) và ngày càng được xem là cơ hội mua vào đối với kim loại quý này.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.650 USD/ounce trong quý cuối năm. Theo Standard Chartered, nhu cầu đầu tư vàng đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

“Lượng vàng nắm giữ trong các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) đang trên đà đạt mức tương đương với dòng vốn mạnh mẽ của tháng 8. Dòng vốn tháng 8 đạt tổng cộng 121 tấn, mức cao nhất hằng tháng kể từ tháng 9/2025. Dòng vốn vẫn tiếp tục chảy vào ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt quá 5%, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các yếu tố cấu trúc dài hạn đối với vàng”, Standard Chartered nhấn mạnh.