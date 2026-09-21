Giá vàng hôm nay 21/9: Kim loại quý chững lại

(VTC News) -

Giá vàng chững lại do tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, giá dầu và căng thẳng địa chính trị.

Theo các chuyên gia, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư, nhu cầu của ngân hàng trung ương và tâm lý phòng vệ trước những rủi ro tài chính, địa chính trị.

Thông thường, lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sẽ gây sức ép lên giá vàng do kim loại quý không tạo ra lợi tức. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã được thị trường dự báo ở mức cao trước cuộc họp. Sau quyết định ngày 16/9, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quỹ đạo chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cho rằng, quyết định lãi suất mới nhất của Fed không phải yếu tố quan trọng nhất đối với triển vọng vàng. Chính phủ Mỹ đang chi tiêu lớn và thâm hụt ngân sách cao. Thị trường trái phiếu ngày càng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tài chính của chính phủ.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Lạm phát gia tăng tiếp tục gây sức ép lên chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) vẫn duy trì chính sách khác với xu hướng thắt chặt đang diễn ra tại nhiều ngân hàng trung ương.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - ban), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.376 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong tuần này, 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Phố Wall hoàn toàn chuyển sang dự báo tăng giá sau khi một đợt tăng lãi suất của Fed không thể làm suy yếu đà tăng của vàng. Cả 16 chuyên gia, tương đương 100% số người tham gia khảo sát, đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, 220 người tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, với giới đầu tư Main Street củng cố đa số kỳ vọng giá tăng. Theo đó, có 58% nhà đầu tư bán lẻ dự đoán giá vàng sẽ tăng, 24% nhận định kim loại quý giảm giá, còn lại 18% cho rằng giá vàng đi ngang trong tuần tới.