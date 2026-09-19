Giá vàng hôm nay 19/9: Tăng mạnh phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất trong một tuần trong phiên giao dịch cuối tuần, bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Theo các chuyên gia, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư, nhu cầu của ngân hàng trung ương và tâm lý phòng vệ trước những rủi ro tài chính, địa chính trị.

Thông thường, lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sẽ gây sức ép lên giá vàng do kim loại quý không tạo ra lợi tức. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất đã được thị trường dự báo ở mức cao trước cuộc họp. Sau quyết định ngày 16/9, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quỹ đạo chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Dự báo mới của Fed cho thấy 16 trong số 18 quan chức tham gia dự báo nhận định lãi suất có thể được tăng thêm một lần trong phần còn lại của năm.

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh chính sách tiền tệ, vàng tiếp tục nhận được lực đỡ từ nhu cầu của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư và nhu cầu phòng vệ trước các rủi ro tài khóa, địa chính trị.

Chris Gaffney, Chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho rằng giá dầu giảm đang góp phần làm dịu áp lực lạm phát.

“Việc giảm giá dầu làm giảm áp lực lạm phát vì dầu mỏ là động lực chính của lạm phát nói chung”, ông Gaffney nói.

Theo chuyên gia này, trước cuộc họp của Fed, nhiều nhà đầu tư kim loại quý dự đoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất và mở các vị thế bán khống để đón đầu khả năng vàng giảm giá. Tuy nhiên, khi thị trường không diễn biến như kỳ vọng, các vị thế này nhanh chóng được thanh lý, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Giá dầu giảm giúp phần nào giảm lo ngại về lạm phát. Dù vậy, nguy cơ cú sốc nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông vẫn là vấn đề được thị trường quan tâm.

Trong khi đó, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Chris Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định đà tăng của vàng vào cuối tuần cho thấy nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vượt ra ngoài tác động của đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mới nhất.

Theo Vecchio, những yếu tố từng hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên, dù lợi suất trái phiếu tăng.

Ông đề cập đến những lo ngại về sự ổn định tài chính của Mỹ, tình hình tài khóa ngày càng xấu đi, nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu USD giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Jeff Sarti, Giám đốc điều hành Morton Wealth, cũng cho rằng quyết định mới nhất của Fed chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động đến thị trường vàng, trong khi những yếu tố kinh tế vĩ mô lớn hơn vẫn đóng vai trò đáng kể.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định phản ứng của giá vàng sau quyết định lãi suất cho thấy chính sách tiền tệ của Fed phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá.

“Trước thềm cuối tuần, giá vàng dường như không bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng lãi suất”, Hansen nói.

Sau quyết định của Fed, Hansen chuyển sự chú ý sang nhu cầu đầu tư. Ông cho biết lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng, bất chấp giá kim loại quý giảm trong thời gian gần đây.

“Điều này cho thấy thị trường vẫn duy trì nhu cầu ổn định từ các nhà đầu tư ít nhạy cảm với lãi suất, ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức cao”, Hansen nhận định.

Như vậy, dù lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời, kim loại quý vẫn nhận được hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư và nhu cầu phòng vệ trước những bất ổn về tài chính, địa chính trị và kinh tế.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự đoán xác suất 58% Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 10.

Dù vàng truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do làm tăng lợi ích tương đối của các tài sản sinh lời.

Tuy nhiên, diễn biến giá vàng cuối tuần cho thấy tác động của lãi suất không phải yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường. Những lo ngại về tài chính Mỹ, nhu cầu đối với USD, bất ổn địa chính trị và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tiếp tục là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục đưa ra những dự báo khác nhau về giá vàng. Goldman Sachs giữ mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi J.P. Morgan dự báo khoảng 4.500 USD/ounce trong quý IV. HSBC và UBS lần lượt duy trì mục tiêu cuối năm ở 4.750 USD và 4.800 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa sức ép từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD với các lực đỡ dài hạn từ nhu cầu dự trữ và đầu tư. Sau quyết định của Fed, quỹ đạo chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục là yếu tố được thị trường vàng theo dõi sát.