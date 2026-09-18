Giá vàng hôm nay 18/9: Tăng bật trở lại

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Điều này khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm về khoảng 4,72%, kỳ hạn 10 năm quanh 5%, đồng USD giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm có thể góp phần hạ áp lực lạm phát và hỗ trợ lợi suất đi xuống.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát vẫn ở mức quá cao và chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể trong xu hướng lạm phát cơ bản. Fed đồng thời đánh giá hoạt động kinh tế và thị trường lao động vẫn tương đối vững, qua đó duy trì áp lực thắt chặt chính sách.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 196.000, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7, cho thấy số người lao động bị sa thải vẫn ở mức tương đối thấp.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường kim loại quý vẫn nhạy cảm với các số liệu mới về lạm phát và việc làm do Fed tiếp tục duy trì chính sách phụ thuộc vào dữ liệu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua - ban), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.342 USD/ounce, tăng 79 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Kitco, vàng đã tăng trở lại trên mức 4.300 USD/ounce và tiến về mức kháng cự 4.354 USD/ounce từ thiết lập kỹ thuật mới nhất. Tuy nhiên, vàng vẫn cần một sự bứt phá bền vững trên mức 4.354 USD/ounce để cải thiện cấu trúc ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.354 USD/ounce, với mục tiêu duy trì ở mức 4.403 USD/ounce và sau đó là 4.434 USD/ounce.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.283 USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.256 USD/ounce và sau đó là 4.215,59 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có thêm động lực tăng giá khi ngày 17/9, Ngân hàng Anh quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện thấy khả năng tăng lãi suất Mỹ lần nữa là 51% khi các nhà hoạch định ngân hàng trung ương họp vào tháng 10 so với gần 44% một ngày trước.