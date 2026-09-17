Giá vàng hôm nay 17/9: Tiếp tục lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu rằng có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát.

Fed đã nâng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 3,75% - 4%. Trong khi đó, các dự báo cập nhật cho thấy khả năng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Trên các thị trường bên ngoài chủ chốt, giá dầu thô WTI giảm và được giao dịch quanh mức 102,43 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở gần mức 105,83 USD/thùng; đồng USD tăng giá. Các yếu tố này cũng khiến vàng suy giảm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua - ban), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.263 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục là những rào cản đối với giá vàng. Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất trong các cuộc họp tới, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và lùi về các vùng thấp hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia, đối với vàng, giá dầu thô vẫn trên ngưỡng 100 USD/thùng, cùng với tình trạng vận chuyển qua vùng Vịnh bị hạn chế khiến Fed có khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào việc ngăn lạm phát năng lượng lan rộng trong nền kinh tế. Điều này sẽ gây bất lợi cho vàng.