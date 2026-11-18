(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống do USD mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất khiến kim loại quý khó phục hồi.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp dự báo, sau khi tăng 0,8% trong tháng 9. Đáng chú ý, doanh số bán lẻ nhóm loại trừ ô tô tăng 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,4%.

Những con số này cho thấy sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn khá vững chắc, làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Vàng tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Thị trường hiện đặt cược gần như tuyệt đối vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, USD duy trì đà tăng, với chỉ số US Dollar Index (DXY) lên 103,7 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133,5- 137,5 triệu đồng/lượng, 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.848 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Biểu đồ giá vàng những ngày gần đây. (Nguồn: Phú Quý).

Các chuyên gia cảnh báo giá vàng đang đứng trước nguy cơ giảm sâu hơn. Nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh, giá vàng có thể mất thêm 400-500 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ đáng kể tiếp theo.

Đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang gây sức ép lên giá vàng. Hiện kim loại quý vẫn đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.900 USD/ounce. Giá vàng từng chạm vùng này trong các đợt bán tháo hồi tháng 3, tháng 6 và tháng 7 trước khi phục hồi.

Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị xuyên thủng, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.400-3.500 USD/ounce.

Colombo đặc biệt lưu ý đà tăng của USD. USD mạnh lên thường gây sức ép lớn lên thị trường kim loại quý. Chỉ số USD Index vừa vượt các mốc 102-103 điểm và đang duy trì xu hướng tăng.

Ông Colombo cho rằng chưa thể xác định đáy của giá vàng cho đến khi đà tăng của đồng USD chững lại. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên, vàng có nguy cơ đánh mất mốc 3.900 USD/ounce và bước vào một nhịp giảm sâu hơn.