Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao với hàm lượng vàng nguyên chất chiếm tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có sắc vàng ánh kim đậm đặc trưng và sang trọng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian.
Do không pha trộn nhiều hợp kim nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 hiếm khi được chế tác thành trang sức cầu kỳ, tinh xảo hay đính đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi để phục vụ mục đích tích trữ tài sản.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng 17/11/2026, giá vàng miếng SJC 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 13,45 - 13,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,27 - 13,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 17/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.270.000
13.690.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.270.000
13.690.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.941.000
13.520.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.270.000
13.690.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.270.000
13.690.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
12.927.000
13.506.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
12.792.000
13.412.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
12.765.000
13.385.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
11.764.000
12.384.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.520.000
10.140.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.574.000
9.194.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.168.000
8.788.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.627.000
8.247.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.289.000
7.909.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.004.000
5.624.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.450.000
5.070.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.882.000
4.502.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.270.000
13.690.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.330.000
13.740.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.350.000
13.750.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.330.000
13.730.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.330.000
13.730.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.130.000
13.630.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
Bình luận