Giá vàng hôm nay 16/11: Đi ngang, chờ tín hiệu chính sách mới của Mỹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đi ngang khi thị trường chờ thông tin Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7/11, so với con số đã được điều chỉnh là 191.000 của tuần trước và dự báo khoảng 195.000.

Các số liệu này được công bố sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn dự kiến hôm thứ Ba, cho thấy giá cả chung tăng 0,4% trong tháng 10 và giá cả cốt lõi tăng 0,3%.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường hiện đang ngóng đợi loạt dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách của Mỹ trong tuần này. Mở đầu tuần, ngày 16/11, thị trường theo dõi chỉ số sản xuất Empire State và các phát biểu của quan chức Fed. Ngày 17/11, doanh số bán lẻ Mỹ được công bố. Sự kiện đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp của Fed vào ngày 18/11, khi giới đầu tư tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Ngày 19/11, thị trường đón chỉ số sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp. Tuần sẽ khép lại với chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan vào ngày 20/11.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133,3- 137,3 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.883 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng trong nước 7 ngày gần đây. (Ảnh: SJC).

Theo kết quả khảo sát của Kitco, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, 15% kỳ vọng tăng và 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với 160 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 42% dự báo giá vàng tăng, 38% kỳ vọng giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan không còn chiếm đa số trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.