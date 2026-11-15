Giá vàng hôm nay 15/11 tiếp tục ở ngưỡng thấp

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7/11, so với con số đã được điều chỉnh là 191.000 của tuần trước và dự báo khoảng 195.000.

Các số liệu này được công bố sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn dự kiến hôm thứ Ba, cho thấy giá cả chung tăng 0,4% trong tháng 10 và giá cả cốt lõi tăng 0,3%.

Giá vàng đứng ở ngưỡng thấp (Ảnh: Minh Đức).

Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu bán lẻ, việc làm, hoạt động sản xuất của Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133,3- 137,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.883 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp những ngày gần đây. (Ảnh: SJC).

Theo kết quả khảo sát của Kitco, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, 15% kỳ vọng tăng và 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với 160 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 42% dự báo giá vàng tăng, 38% kỳ vọng giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan không còn chiếm đa số trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập Bubble Bubble Report, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm 400 - 500 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

Theo ông, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và hoạt động bán vàng để thu hồi tiền mặt trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ bị bán tháo đang gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Ông Colombo cho rằng vùng 3.900 USD/ounce trên thị trường vàng tương lai COMEX là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, việc giá vàng giảm nhẹ xuống dưới mức này chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm sâu, bởi thị trường từng nhiều lần xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ rồi nhanh chóng phục hồi.