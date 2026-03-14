Giá vàng hôm nay 14/3: Thế giới đi ngang, trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp, với những lo ngại về lạm phát do xung đột Iran gây ra đang ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Đồng USD đang trên đà tăng trong tuần này, khiến việc mua vàng thỏi bằng USD trở nên khó khăn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, theo Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, thị trường vẫn cực kỳ lạc quan về vàng trong dài hạn dựa trên các yếu tố cơ bản và sự ổn định tương đối của nó vào thời điểm này không phải là điều đáng lo ngại.

Mặc dù vàng được đánh giá cao như một công cụ truyền thống để phòng ngừa lạm phát và các thời kỳ bất ổn, nhưng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của nó bằng cách làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi.

Dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến ​​trong tháng Giêng, cùng với sự gia tăng liên tục của lạm phát cơ bản và cuộc chiến ở Trung Đông đã củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong một thời gian.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran trong tuần tới, ngay sau khi ban hành lệnh miễn trừ một phần 30 ngày đối với việc mua dầu của Nga bị trừng phạt.

Giá dầu giảm nhẹ nhưng vẫn đang trên đà tăng trong tuần này do tình trạng gián đoạn ở vùng Vịnh do xung đột vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng suy yếu. Một đợt bán tháo sau đó đã khiến giá vàng giảm hơn 6% xuống khoảng 5.085 USD/ounce vào ngày 3/3. Trong những ngày gần đây, vàng chủ yếu dao động trong vùng 5.050 - 5.200 USD/ounce, cho thấy thị trường đang thiếu động lực tăng rõ rệt dù xung đột tiếp tục leo thang.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức 5.090 USD/ounce, đi ngang so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố đang hạn chế đà tăng của vàng trong ngắn hạn. Ông Ross Norman, CEO của trang dữ liệu kim loại quý Metals Daily, cho biết đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giá dầu tăng do nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới - có thể khiến lạm phát kéo dài. Điều này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lợi như trái phiếu chính phủ so với vàng, vốn là tài sản không mang lại lợi suất.

Ngân hàng UOB Singapore dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce trong quý II/2026, tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý III, 5.800 USD/ounce trong quý IV/2026 và tiến tới 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.

Diễn biến của giá dầu, vàng cũng như các tài sản tài chính trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ leo thang của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng như phản ứng chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.