Giá vàng hôm nay 12/3: USD tăng giá, vàng quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng giảm do chịu áp lực bởi sự tăng giá của đồng USD và những lo ngại dai dẳng về lạm phát, điều này làm tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

"Thị trường vàng dường như đang ở trong thế giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn do chiến tranh và những lo ngại về việc lãi suất sẽ ở mức cao trong thời gian dài hơn", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết.

Bên cạnh đó, theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades, sự phục hồi của thị trường chứng khoán cũng giúp giá vàng giảm bớt đà tăng vào cuối ngày do yêu cầu ký quỹ thấp hơn những nơi khác, trong khi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm chắc chắn cũng tích cực đối với thị trường vàng.

Thị trường đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ, dự kiến công bố vào hôm nay (11/3), theo giờ Washington và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vào ngày 13/3.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 12/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 184,2 triệu đồng/lượng (mua) - 187,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 184,2 triệu đồng/lượng (mua) - 187,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.161 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng duy trì đà tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn gia tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang. Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn khá tích cực. Bà Kristy Akullian, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock nhận định, dù thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, chu kỳ tăng của vàng vẫn chưa kết thúc.

Ông Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy sự quan tâm bền bỉ của nhà đầu tư đối với vàng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng mặc dù các cú sốc địa chính trị có thể tạo ra những đợt tăng giá mạnh, nhưng hiệu suất dài hạn của vàng cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, hơn là phản ứng ngắn hạn của thị trường.