Giá vàng hôm nay 11/3: Tăng mạnh trở lại, tiến sát 5.200 USD/ounce

Giá vàng tăng khi nỗi lo lạm phát giảm bớt sau khi giá dầu giảm do phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể "sớm kết thúc", trong khi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm cũng hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades, sự phục hồi của thị trường chứng khoán cũng giúp giá vàng giảm bớt đà tăng vào cuối ngày do yêu cầu ký quỹ thấp hơn ở những nơi khác, trong khi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm chắc chắn cũng tích cực đối với thị trường vàng.

Trong khi đó, các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào 18/3 và cũng dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm sẽ diễn ra vào tháng 7, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Thị trường đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ, dự kiến công bố vào hôm nay (11/3), theo giờ Washington và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed vào ngày 13/3.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 11/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng (mua) - 186,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng (mua) - 186,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.191 USD/ounce, tăng 51 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy sự quan tâm bền bỉ của nhà đầu tư đối với vàng.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng mặc dù các cú sốc địa chính trị có thể tạo ra những đợt tăng giá mạnh nhưng hiệu suất dài hạn của vàng cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, hơn là phản ứng ngắn hạn của thị trường.

“Sẽ có những khoản lợi nhuận nhưng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi thị trường thấy được kết quả của sự kiện mang tính hệ thống. Trong tình huống này, các điều kiện sẽ quay trở lại giai đoạn tăng trưởng bền vững của giá vàng vì những yếu tố cơ bản vẫn đang tác động đến giá trị của tài sản này", Joe Cavatoni nói.