3Gang mở rộng hệ sinh thái đầu tư và tích lũy trên nền tảng số

Giải cơn khát đa dạng hóa danh mục tại một "điểm chạm"

Đầu tư chứng chỉ quỹ qua 3Gang giúp nhà đầu tư cá nhân chủ động quản trị tài sản chỉ với 1 chạm.

Một trong những thách thức lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân là việc quản trị tài sản bị phân mảnh. Thông thường, để vừa có khoản dự phòng an toàn, vừa có khoản đầu tư tăng trưởng, người dùng phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Điều này không chỉ gây rườm rà trong thao tác mà còn khó theo dõi tổng thể sức khỏe tài chính.

Đón đầu nhu cầu này, 3Gang đã xây dựng mô hình nền tảng tài chính tích hợp. Tại đây, thay vì bị giới hạn trong một sản phẩm duy nhất, nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn "giỏ tài sản" phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình tại từng thời điểm: từ các gói tích lũy giúp người dùng quản lý dòng tiền nhàn rỗi cho đến danh mục chứng chỉ quỹ mở đầy tiềm năng.

Hệ sinh thái đa tầng: Quản lý tài sản song hành cùng đầu tư tăng trưởng

3Gang cho phép phân bổ dòng vốn linh hoạt vào các lớp quản lý tài sản an toàn và đầu tư tăng trưởng.

Điểm nhấn của 3Gang nằm ở tính cá nhân hóa mục tiêu tài chính. Trên cùng một giao diện, người dùng có thể thực hiện đồng thời hai chiến lược khác nhau:

Tích góp an toàn cho dòng vốn dự phòng: Đây là "ngăn" dành cho những khoản tiền cần tính thanh khoản cao và an toàn tuyệt đối. Người dùng có thể tận dụng tiền nhàn rỗi để nhận giá trị sinh lời ổn định mỗi ngày, đảm bảo tài sản luôn vận động hiệu quả.

Đầu tư chứng chỉ quỹ cho mục tiêu tăng trưởng: Thông qua việc tích hợp hạ tầng giao dịch của Fmarket (thuộc chủ quản của FinCorp), 3Gang mở ra "cánh cổng" tiếp cận hơn 30 quỹ mở uy tín. Đây là lựa chọn dành cho những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn, mong muốn tìm kiếm hiệu suất tăng trưởng dài hạn dưới sự điều hành của các chuyên gia quản lý quỹ đầu ngành.

Anh Quốc Khánh (40 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Sự tiện lợi của 3Gang nằm ở chỗ tôi có thể chia tiền thành nhiều mục đích khác nhau trên cùng một app. Khoản dự phòng tôi để tích lũy, khoản kỳ vọng cao tôi mua chứng chỉ quỹ. Việc quản lý tập trung giúp tôi kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả hơn hẳn trước đây."

Việc hội tụ các sản phẩm tài chính chính thống trên một nền tảng không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh để điều chỉnh tỷ trọng giữa "tích lũy" và "đầu tư" một cách khoa học nhất.

Bảo chứng từ các định chế hàng đầu

Để củng cố niềm tin cho người dùng, 3Gang thiết lập quy trình vận hành dựa trên sự minh bạch và bảo mật khắt khe. Ngay từ bước đăng ký, hệ thống định danh điện tử (eKYC) do VNPT cung cấp giúp chuẩn xác hóa thông tin khách hàng. Song song đó, các giao dịch tài chính và luồng tiền đều được thực hiện và giám sát qua hệ thống ngân hàng VPBank.

Ngoài ra sự đồng hành của đơn vị kiểm toán AASC đã tạo nên một "kiềng ba chân" pháp lý vững chắc, giúp minh bạch hóa các hoạt động tài chính trên nền tảng. Điều này đảm bảo rằng dù người dùng chọn tích lũy hay đầu tư chứng chỉ quỹ, quyền lợi và tài sản của họ luôn được đặt dưới sự giám sát chuyên nghiệp và chính quy.

Sự đồng hành của các định chế tài chính, công nghệ đầu ngành là bảo chứng cho tính minh bạch và an toàn pháp lý của nền tảng 3Gang.

Chia sẻ về chiến lược này, ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Công ty CP 3Gang - nhấn mạnh: "Chúng tôi không thay đổi khẩu vị của nhà đầu tư, mà cung cấp một công cụ để họ tối ưu hóa mọi lựa chọn. Tại 3Gang, công nghệ là cầu nối minh bạch giúp người dùng dễ dàng chạm tới các sản phẩm tài chính cao cấp từ những đối tác hàng đầu như Fmarket, VPBank hay Bảo Việt một cách an tâm nhất."

Fintech không làm thay đổi bản chất của đầu tư, nhưng làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận cơ hội. Sự đồng hành của 3Gang và Fmarket chính là bước đệm để mỗi cá nhân có thể kiến tạo một tương lai tài chính vững chắc, nơi niềm tin được bảo chứng bằng công nghệ và nâng cao tính minh bạch.