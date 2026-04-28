Công nghệ 28/4: Elon Musk kiện Sam Altman, Taylor Swift chống deepfake

Elon Musk đối đầu Sam Altman tại tòa

Phiên tòa giữa Elon Musk và Sam Altman đã bắt đầu tại Oakland, California, với sự tham gia của bồi thẩm đoàn chín người. Musk cáo buộc OpenAI cùng Microsoft đã phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu, biến tổ chức thành "cỗ máy kiếm tiền" và yêu cầu bồi thường 150 tỷ USD để chuyển về quỹ từ thiện của OpenAI.

Elon Musk và Sam Altman, hai nhân vật trung tâm trong cuộc chiến pháp lý và quyền lực tại OpenAI. (Nguồn: Reuters)

Các tài liệu nội bộ được công bố cho thấy căng thẳng giữa Musk và các đồng sáng lập OpenAI từ năm 2017. Musk cho rằng Altman và Greg Brockman đã lừa ông rót vốn, trong khi phía OpenAI phản bác rằng Musk chỉ muốn kiểm soát công ty để phục vụ cho phòng thí nghiệm AI riêng của mình, xAI. Microsoft cũng phủ nhận mọi cáo buộc thông đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân vật lớn trong giới công nghệ như Musk, Altman và CEO Microsoft Satya Nadella. Vụ kiện không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch IPO của OpenAI mà còn có thể tác động đến niềm tin của công chúng đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Taylor Swift bảo vệ giọng hát trước AI

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift vừa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh sân khấu của mình. Động thái này nhằm ngăn chặn việc giọng hát và hình ảnh của cô bị lợi dụng trong các sản phẩm deepfake do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Taylor Swift tại sự kiện MusicCares Fire Relief, hình ảnh gắn liền với nỗ lực của cô trong việc bảo vệ giọng hát và hình tượng trước nguy cơ deepfake từ công nghệ AI. (Nguồn: Reuters)

Các đơn đăng ký được nộp lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ, do công ty TAS Rights Management của Swift đứng tên. Luật sư Josh Gerben cho biết đây là bước đi mới mẻ, bổ sung thêm lớp bảo vệ ngoài luật "Quyền công khai" vốn có, đặc biệt trong bối cảnh AI có thể tạo ra giọng hát giả mà không cần sao chép bản thu âm gốc.

Swift không phải là nghệ sĩ duy nhất thực hiện biện pháp này. Trước đó, diễn viên Matthew McConaughey cũng đã đăng ký nhãn hiệu giọng nói để thiết lập ranh giới rõ ràng về quyền sở hữu trong kỷ nguyên AI. Các chuyên gia nhận định đây có thể trở thành xu hướng mới để bảo vệ hình ảnh và giọng nói của người nổi tiếng.

OpenAI có thể ra mắt điện thoại AI

Theo phân tích mới từ Ming-Chi Kuo, OpenAI đang nghiên cứu một chiếc điện thoại thông minh hợp tác cùng MediaTek, Qualcomm và Luxshare. Thay vì phụ thuộc vào ứng dụng, thiết bị này sẽ vận hành dựa trên các "AI agents" để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Đây được xem là bước đi nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Apple và Google đối với hệ sinh thái ứng dụng.

Minh họa ý tưởng điện thoại AI của OpenAI, nơi các "AI agents" thay thế hoàn toàn ứng dụng truyền thống. (Nguồn: Getty Images)

Kuo cho biết OpenAI sẽ phát triển chip riêng cùng MediaTek và Qualcomm, trong khi Luxshare đảm nhận vai trò đồng thiết kế và sản xuất. Điện thoại này được kỳ vọng sẽ liên tục hiểu ngữ cảnh người dùng, kết hợp mô hình AI nhỏ chạy trên thiết bị và mô hình đám mây để xử lý đa dạng yêu cầu.

Với ChatGPT đã gần đạt một tỷ người dùng mỗi tuần, việc tung ra phần cứng phục vụ đời sống hằng ngày có thể giúp OpenAI mở rộng tầm ảnh hưởng. Dự kiến thông số kỹ thuật và đối tác cung ứng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, trước khi sản xuất hàng loạt vào năm 2028.