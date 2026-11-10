Giá vàng hôm nay 10/11: Tăng mạnh, vượt 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đi lên nhờ được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh khi các nhà đầu tư phản ứng trước hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ-Iran.

Bên cạnh đó, giá vàng hồi phục khi chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ban đầu đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD xuống thấp hơn, trước khi dữ liệu việc làm khả quan hơn làm hồi phục kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Các báo cáo kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn ổn định bất chấp chi phí vay tăng cao và sự biến động gần đây của cổ phiếu công nghệ.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường vẫn đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào thứ Ba và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 8-9/12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,8- 140,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước từ 4-9/11. (Ảnh: SJC)

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.139 USD/ounce, tăng 69 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn. Đồng bạc xanh mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo áp lực lên kim loại quý; ngược lại, sự suy yếu của hai yếu tố này thường hỗ trợ giá vàng. Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá biến động theo cả hai chiều.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn chưa thực sự hình thành đáy. Nếu giá kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần này. Diễn biến của kim loại quý trong tuần qua khá tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các yếu tố hỗ trợ mang tính mùa vụ đang bắt đầu xuất hiện.