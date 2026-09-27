(VTC News) -

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K), có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 27/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tính đến đầu giờ sáng nay (27/9/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật đầu giờ sáng 27/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.140.000 14.442.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.140.000 14.443.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.090.000 14.390.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.090.000 14.400.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.840.000 14.290.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.448.500 14.148.500 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.753.600 10.733.600 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.753.200 9.733.200 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.752.800 8.732.800 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.366.900 8.346.900 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.994.500 5.974.500 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật đến sáng 27/9/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.140.000 14.442.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.090.000 14.400.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.840.000 14.290.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.730.000 13.930.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.840.000 14.340.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.940.000 14.440.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.040.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.940.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.850.000 14.350.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.