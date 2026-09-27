Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K), có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 27/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Tính đến đầu giờ sáng nay (27/9/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật đầu giờ sáng 27/9/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|14.140.000
|14.440.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|14.140.000
|14.442.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|14.140.000
|14.443.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|14.090.000
|14.390.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|14.090.000
|14.400.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|13.840.000
|14.290.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|13.448.500
|14.148.500
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|9.753.600
|10.733.600
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.753.200
|9.733.200
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.752.800
|8.732.800
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|7.366.900
|8.346.900
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|4.994.500
|5.974.500
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật đến sáng 27/9/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.140.000
14.442.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.090.000
14.400.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.840.000
14.290.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.730.000
13.930.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.840.000
14.340.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.940.000
14.440.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.040.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.940.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.850.000
14.350.000
đồng/chỉ
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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