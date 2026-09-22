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Xuất bản ngày 22/09/2026 07:16 AM
Xuất bản ngày 22/09/2026 07:16 AM

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 22/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng 9999 hôm nay 22/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ khoảng 0,01% tạp chất kim loại khác.

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, tính chất mềm, dễ biến dạng khi tác động lực và hầu như không bị oxy hóa hay gỉ sét theo thời gian.

Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn thay vì trang sức cầu kỳ.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 22/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (22/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,36 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch tại mức 14,36 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 22/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.060.000

14.560.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.045.000

14.545.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.824.000

14.444.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.794.000

14.414.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.717.000

13.337.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.930.000

10.920.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.911.000

9.901.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.474.000

9.464.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.892.000

8.882.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.528.000

8.518.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.067.000

6.057.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.470.000

5.460.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.858.000

4.848.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 22/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.310.000

14.610.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.280.000

14.680.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.260.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.260.000

14.660.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.060.000

14.560.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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