Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ khoảng 0,01% tạp chất kim loại khác.
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, tính chất mềm, dễ biến dạng khi tác động lực và hầu như không bị oxy hóa hay gỉ sét theo thời gian.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn thay vì trang sức cầu kỳ.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 22/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (22/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,36 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch tại mức 14,36 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 22/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.060.000
14.560.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.045.000
14.545.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.824.000
14.444.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.794.000
14.414.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.717.000
13.337.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.930.000
10.920.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.911.000
9.901.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.474.000
9.464.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.892.000
8.882.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.528.000
8.518.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.067.000
6.057.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.470.000
5.460.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.858.000
4.848.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 22/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.310.000
14.610.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.280.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.260.000
14.660.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.060.000
14.560.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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